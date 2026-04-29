Bed and Breakfast più apprezzati d’Italia | Ferrara ne ha solo cinque tra i primi 500

Da ferraratoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ferrara, solo cinque Bed and Breakfast sono riusciti a entrare tra i primi 500 più apprezzati in Italia secondo il portale ‘Bed-and-Breakfast’. La classifica, pubblicata recentemente, evidenzia le strutture che si distinguono per recensioni positive e punteggi elevati, anche se solo poche realtà locali sono riuscite a raggiungere questa posizione di rilievo nel panorama nazionale.

I primi cinque Bed and Breakfast di Ferrara entrano (a fatica) nei primi 500 d’Italia. E’ la fotografia scattata dal portale ‘Bed-and-Breakfast.it’, che ha stilato la classifica delle strutture ricettive più apprezzate dagli utenti. Anzi, a dirla tutta, le graduatorie sono tre: quella relativa.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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