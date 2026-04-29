Bed and Breakfast più apprezzati d’Italia | Ferrara ne ha solo cinque tra i primi 500

A Ferrara, solo cinque Bed and Breakfast sono riusciti a entrare tra i primi 500 più apprezzati in Italia secondo il portale ‘Bed-and-Breakfast’. La classifica, pubblicata recentemente, evidenzia le strutture che si distinguono per recensioni positive e punteggi elevati, anche se solo poche realtà locali sono riuscite a raggiungere questa posizione di rilievo nel panorama nazionale.

I primi cinque Bed and Breakfast di Ferrara entrano (a fatica) nei primi 500 d’Italia. E’ la fotografia scattata dal portale ‘Bed-and-Breakfast.it’, che ha stilato la classifica delle strutture ricettive più apprezzate dagli utenti. Anzi, a dirla tutta, le graduatorie sono tre: quella relativa.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Truffa dei Bed&breakfast: "Se ne vanno senza pagare" Leggi anche: Truffa dei Bed&breakfast. “Coppia seriale: se ne vanno senza pagare” Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Bed and Breakfast più apprezzati d’Italia: Ferrara ne ha solo cinque tra i primi 500; Un B&B in una dimora storica del XV secolo ma sconosciuto al fisco; Vasca idromassaggio e camini in pietra: ma il b&b da sogno nella dimora storica è abusivo; Bed and Breakfast stila la classifica delle 30 migliori strutture della nostra provincia. Bed and Breakfast: le città italiane più careSono sempre di più i turisti che, per visitare l’Italia, scelgono il bed & breakfast, una soluzione che offre il calore e l’informalità di una casa e la possibilità di un contatto diretto con la ... donnamoderna.com Bed and Breakfast: le città italiane più careLa soluzione del bed & breakfast è sempre più gettonata per le vacanze brevi nelle città d'arte, ma quanto costa? I pernottamenti più cari a Venezia, Milano e Firenze. I dati di una recente indagine ... msn.com Bed and Breakfast stila la classifica delle 30 migliori strutture della nostra provincia In un’epoca in cui il turismo esperienziale detta le regole del mercato, la provincia di Rimini si conferma capofila dell’accoglienza italiana. L’ultima analisi stilata dal portale Bed - facebook.com facebook