Sguardo di troppo a una ragazzina | 14enne in prognosi riservata
Nella serata di ieri, in piazza Municipio a Napoli, un ragazzo di 14 anni è stato ferito gravemente e si trova in prognosi riservata. Secondo le prime ricostruzioni, il ferimento sarebbe avvenuto a seguito di uno sguardo di troppo rivolto a una ragazzina. Il 15enne coinvolto è stato fermato dalle forze dell'ordine e ora è sotto accusa. La vicenda sta ora venendo approfondita dagli investigatori.
Tempo di lettura: < 1 minuto Un ragazzo di 14 anni è stato gravemente ferito nella serata di ieri in piazza Municipio a Napoli da un 15enne che è stato fermato. Uno sguardo di troppo a una ragazzina sarebbe alla base del gesto. Una pattuglia di agenti della Polizia municipale di Napoli, guidata dal comandante Ciro Esposito, in servizio rafforzato per la movida serale del week end ha notato la colluttazione in atto ed è intervenuta bloccando l’aggressore che ha usato un coltello colpendo per tre volte il 14enne. Sul posto sono immediatamente intervenute altre pattuglie di agenti municipali a supporto dei colleghi. La vittima è stata trasportata all’ospedale Pellegrini dove è ricoverato in prognosi riservata.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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