Sguardo di troppo a una ragazzina | 14enne in prognosi riservata

Nella serata di ieri, in piazza Municipio a Napoli, un ragazzo di 14 anni è stato ferito gravemente e si trova in prognosi riservata. Secondo le prime ricostruzioni, il ferimento sarebbe avvenuto a seguito di uno sguardo di troppo rivolto a una ragazzina. Il 15enne coinvolto è stato fermato dalle forze dell'ordine e ora è sotto accusa. La vicenda sta ora venendo approfondita dagli investigatori.

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