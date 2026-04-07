Incidente a Gallico scontro tra due veicoli a Pasquetta | ragazzina in prognosi riservata

Nel pomeriggio di Pasquetta, a Gallico, due veicoli sono entrati in collisione. Un incidente che ha coinvolto una ragazzina di 13 anni, che è stata trasportata d’urgenza al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. La giovane si trova attualmente in prognosi riservata. La dinamica dell’incidente e le cause sono ancora oggetto di accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti per gli accertamenti del caso gli agenti della polizia locale, agli ordini del comandante Salvatore Zucco Sul luogo sono intervenuti nell'immediato la polizia locale, agli ordini del comandante Salvatore Zucco e il personale sanitario. Gli agenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro registrato tra due veicoli, anche attraverso l'utilizzo delle telecamere di videosorveglianza. ReggioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Incidente in viale Strasburgo, scontro auto-moto: sedicenne in prognosi riservata Leggi anche: Seriate, scontro tra moto e auto fuori dall’Iper: in prognosi riservata centauro 72enne Temi più discussi: Doppio incidente a Reggio Calabria, traffico in tilt sull’A2; Incidenti sulla A2 a Reggio Calabria: un ferito e traffico in tilt; Incidente sul lungomare di Gallico, grave motociclista minorenne. Reggio Calabria, grave incidente stradale a Gallico: 13enne gravemente ferita, è in prognosi riservataUn grave incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio, nel giorno di Pasquetta, intorno alle ore 16 a Gallico, nella periferia nord di Reggio Calabria. Nello scontro tra due veicoli è rimasta gr ... strettoweb.com Scontro tra due auto in Calabria: tredicenne feritaMomenti di paura ieri pomeriggio a Gallico, nella periferia nord della città di Reggio Calabria, dove intorno alle 16 due veicoli si sono scontrati in circostanze ancora da chiarire. Nello scontro è ... zoom24.it Quattro operai sono rimasti feriti in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere edile di via Giovanni XXIII, a Camastra, nell’Agrigentino - facebook.com facebook Incidente in A14 la sera di Pasqua: muore 21enne calciatore x.com