Sgarbi insiste | Il padiglione della Russia sia riaperto

Il critico è arrivato a Venezia e ha ribadito la richiesta di riapertura del padiglione della Russia, sottolineando che la creatività non dovrebbe essere limitata dalle decisioni politiche degli Stati. La questione ha suscitato discussioni tra chi sostiene la chiusura e chi invece ritiene che l’arte debba rimanere indipendente da questioni di natura politica. La posizione del critico ha attirato l’attenzione nel dibattito in corso sulla gestione degli spazi espositivi internazionali.

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Il critico, arrivato a Venezia, non ha dubbi sulla polemica che ha investito il padiglione di Mosca: «Deve riaprire, la creatività non va vincolata al potere e agli Stati». Intanto, nello spazio giapponese spuntano delle bambole per celebrare la pratica dell’utero in affitto. Vittorio Sgarbi, fresco di compleanno, arriva in un elegante hotel veneziano per incontrare Le Hu Hieu, artista del Vietnam tra i più importanti dell’Asia, sbarcato a sua volta in Laguna per la Biennale. Sgarbi ne celebra il legame con la tradizione, l’uso del legno e delle lacche. Il vietnamita, con sorriso timido, si fa fotografare a fianco al critico. È una occasione rara, dopo tutto.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Sgarbi insiste: «Il padiglione della Russia sia riaperto» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La Biennale apre, il padiglione della Russia nìLe autorità di Mosca, ufficialmente mai invitata all’evento, stanno organizzando un party privato così da acuire le polemiche tra Giuli e Buttafuoco. Il ministero della Cultura fa ispezionare il padiglione della Russia alla Biennale | GUARDAIl ministero della Cultura ha inviato gli ispettori alla Biennale di Venezia: obiettivo, acquisire informazioni sulla riapertura del Padiglione russo...