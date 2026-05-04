La Biennale apre il padiglione della Russia nì

La Biennale ha aperto i battenti, ma il padiglione della Russia non è ancora stato allestito. Le autorità di Mosca, che non sono state invitate ufficialmente all’evento, stanno organizzando un party privato. Questa decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra alcuni protagonisti del settore. La questione si inserisce in un clima di tensione tra i protagonisti pubblici e privati coinvolti nella manifestazione.

Le autorità di Mosca, ufficialmente mai invitata all’evento, stanno organizzando un party privato così da acuire le polemiche tra Giuli e Buttafuoco. Gli ispettori del Mic inviano la relazione a Palazzo Chigi: smontato il caso delle dimissioni in blocco della giuria. Non bastava Beatrice, c’è pure Pietrangelo; per il governo l’arte non è un paradiso malgrado i nomi ieratici. C’è un coup de thétre: il famoso padiglione russo della Biennale ristrutturato nel 2019 col beneplacito del Comune di Venezia, sabato 9 maggio aprirà nonostante la Fondazione Biennale non abbia invitato la Russia all’esposizione. I russi faranno un vernissage a inviti, privato, e già stanno montando le opere nel loro padiglione perché a casa loro fanno come gli pare.🔗 Leggi su Laverita.info

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