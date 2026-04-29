Il ministero della Cultura fa ispezionare il padiglione della Russia alla Biennale | GUARDA

Il ministero della Cultura ha inviato degli ispettori alla Biennale di Venezia per verificare lo stato del Padiglione russo. La visita si è concentrata sulla riapertura prevista per il 9 maggio, data di inizio dell’esposizione d’arte. La presenza degli ispettori ha coinvolto le attività legate alla preparazione del padiglione e alle eventuali questioni legate alla sua apertura. Nessuna informazione aggiuntiva è stata resa nota sui risultati dell’ispezione.

Il ministero della Cultura ha inviato gli ispettori alla Biennale di Venezia: obiettivo, acquisire informazioni sulla riapertura del Padiglione russo alla prossima Esposizione d'arte, al via il 9 maggio. I funzionari sono arrivati a Venezia. Alla base dei nuovi controlli ci sarebbe la decisione della Giuria internazionale di escludere dai premi Russia e Israele, in quanto guidati da leader "accusati di crimini contro l'umanità". I Giardini della Biennale sono un grande cantiere, in vista della preapertura della 61esima Mostra internazionale di Arte, dal 5 al 9 maggio. Tra il via vai dei muletti, carichi di materiali da costruzione...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il ministero della Cultura fa ispezionare il padiglione della Russia alla Biennale | GUARDA Notizie correlate Biennale Venezia, il ministero della Cultura manda gli ispettori: accertamenti su padiglione russoRoma, 29 aprile 2026 – In arrivo un'ispezione a Ca' Giustinian, sede della Biennale di Venezia, in relazione all'allestimento del padiglione russo... Leggi anche: Biennale di Venezia, il ministro Giuli invia gli ispettori alla Fondazione di Buttafuoco dopo il al padiglione della Russia Altri aggiornamenti Temi più discussi: MADE IN MiC: Il Ministero della Cultura debutta al Salone del Mobile 2026; Il ministro della Cultura Alessandro Giuli non parteciperà alla cerimonia d'inaugurazione della Biennale di Venezia; De Pascale: Il ministero della Cultura reintegrerà i fondi per i luoghi della Resistenza; Storici dell’arte, protesta contro il Ministero della Cultura: presidio il 28 aprile. Biennale, ministero della Cultura invia ispettori per il caso del padiglione russoLeggi su Sky TG24 l'articolo Biennale, ministero della Cultura invia ispettori per il caso del padiglione russo ... tg24.sky.it Biennale di Venezia, il ministro della Cultura Giuli ha mandato gli ispettoriL'obiettivo è acquisire informazioni sulla riapertura del Padiglione russo alla prossima Esposizione d'arte, al via il 9 maggio ... rainews.it Giunta Foggia, via libera a PEG e interventi su cultura, ambiente e sviluppo industriale - facebook.com facebook [cultura ] #Nantes il cuore pulsante dell’innovazione europea . Tra le incredibili installazioni Les Machines de l’Ile , la citta’ si conferma meta imperdibile per chi cerca cultura e creatività #levoyageanantes #ExploreFrance L. Rossi x.com