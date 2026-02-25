Milano | 1.500 vittime di sfruttamento sessuale boom di appartamenti

Milano, la geografia nascosta dello sfruttamento Milano sta vivendo una trasformazione invisibile ma profonda nel panorama della prostituzione. Secondo quanto emerge, sono circa 1.500 le persone nella città che subiscono sfruttamento sessuale, con un aumento significativo delle attività che si spostano dagli spazi pubblici agli appartamenti privati. Questo fenomeno rende il fenomeno più sommerso e difficile da tracciare. La nuova mappa del sesso a pagamento milanese è caratterizzata da una crescente presenza di appartamenti, dove le tariffe variano dai 150 ai 250 euro l'ora, con supplementi per accompagnatrici serali. Le operatrici... 🔗 Leggi su Ameve.eu

Orrore a Latina: minorenne vittima di tratta e sfruttamento sessualeLatina, 10 febbraio 2026 – La polizia di Stato di Latina, nella giornata di ieri, ha dato esecuzione alla misura della custodia cautelare in carcere...

Leggi anche: Tratta di minori e sfruttamento sessuale: nuovo arresto per i due aguzzini