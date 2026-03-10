Adescata a 13 anni sui giochi online 30 anni di carcere per violenza sessuale | video hot e sesso virtuale

Quattro uomini sono stati condannati a un totale di 30 anni di carcere per aver commesso violenza sessuale pluriaggravata su una ragazza di 13 anni. La vicenda riguarda episodi di sesso virtuale e condivisione di video hot, avvenuti dopo che la giovane era stata adescata sui giochi online. La sentenza è stata pronunciata al termine di un procedimento giudiziario.

Per i quattro imputati, tra cui un medico, pene da 5 a 9 anni di reclusione e 42mila euro di provvisionale alla parte civile Condannati complessivamente a 30 anni di carcere i quattro uomini finiti a processo per violenza sessuale pluriaggravata su una 13enne della provincia di Viterbo. Secondo l'accusa, hanno adescato la minore online e l'hanno costretta, sotto ricatto, a inviare foto e video a sfondo sessuale. All'esito delle indagini dei carabinieri, i quattro sono stati arrestati dai carabinieri il 17 dicembre 2024. Poi il processo, celebrato con rito abbreviato davanti al gip del tribunale di Roma. Imputatati un 23enne di Torino, un 26enne di Rignano Flaminio, un 33enne di Napoli e un medico 44enne di Ferrara. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

