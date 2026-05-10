Settimo Torinese | rogo in via Ceres e scoperta di una donna morta

A Settimo Torinese, in via Ceres, si è sviluppato un incendio che ha portato alla scoperta di un corpo senza vita. Le autorità stanno indagando sulle cause del rogo e sulla possibile presenza di segnalazioni precedenti riguardanti la sicurezza della carrozzeria coinvolta. Restano da chiarire le circostanze che hanno portato al decesso della donna e il nesso tra incendio e eventuali problemi strutturali o segnalazioni precedenti.

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? Domande chiave Perché la donna potrebbe essere morta prima dell'incendio?. Cosa emergerà dalle precedenti segnalazioni sulla sicurezza della carrozzeria?. Come si è propagato il fuoco in modo così rapido?. Chi deve rispondere della gestione del rischio in via Ceres?.? In Breve Rogo divampato alle 6:50 di domenica 10 maggio in via Ceres 19.. Soccorso dell'Azienda Zero alle 8:00 per il ritrovamento del corpo nella cascina.. Evacuazione preventiva degli abitanti di una palazzina vicina per la densa coltre fumosa.. Precedenti segnalazioni dei residenti di Borgonuovo riguardavano la sicurezza della carrozzeria coinvolta.. Una donna è stata trovata senza vita in una cascina di via Ceres a Settimo Torinese, nella zona Borgonuovo, dopo che un violento incendio ha devastato l’area di una carrozzeria alle 6:50 di questa domenica 10 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Settimo Torinese: rogo in via Ceres e scoperta di una donna morta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Incendio a Settimo Torinese, scoperto il corpo senza vita di una donna vicino al luogo del rogoTragedia nella mattinata di oggi, 10 maggio, a Settimo Torinese, in provincia di Torino, dove un incendio è divampato all’esterno di un capannone... Grosso incendio in carrozzeria a Settimo Torinese: trovata morta una donna durante evacuazione delle case vicineDurante le operazioni di sgombero delle palazzine e delle abitazioni vicine, invase dal fumo del rogo, i soccorsi hanno trovato il corpo senza vita...