Incendio a Settimo Torinese scoperto il corpo senza vita di una donna vicino al luogo del rogo
Nella mattinata del 10 maggio a Settimo Torinese si è sviluppato un incendio all’esterno di un capannone industriale in via Ceres. Durante le operazioni di spegnimento è stato trovato il corpo senza vita di una donna nelle vicinanze del luogo del rogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per le indagini e le verifiche del caso.
Tragedia nella mattinata di oggi, 10 maggio, a Settimo Torinese, in provincia di Torino, dove un incendio è divampato all’esterno di un capannone industriale situato in via Ceres. Le fiamme hanno interessato un accumulo di rifiuti e materiali depositati nelle vicinanze di una carrozzeria, rendendo necessario l’intervento immediato di diverse squadre dei vigili del fuoco. Il rogo ha generato una densa colonna di fumo nero, visibile anche a molti chilometri di distanza, creando forte preoccupazione tra i residenti della zona. Durante le operazioni di soccorso, il personale del 118 ha fatto una scoperta drammatica all’interno di una cascina adiacente all’area interessata dall’incendio: è stato trovato il corpo senza vita di una donna.🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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