Incendio a Settimo Torinese scoperto il corpo senza vita di una donna vicino al luogo del rogo

Nella mattinata del 10 maggio a Settimo Torinese si è sviluppato un incendio all’esterno di un capannone industriale in via Ceres. Durante le operazioni di spegnimento è stato trovato il corpo senza vita di una donna nelle vicinanze del luogo del rogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per le indagini e le verifiche del caso.

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