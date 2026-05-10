Grosso incendio in carrozzeria a Settimo Torinese | trovata morta una donna durante evacuazione delle case vicine
Un incendio di vaste proporzioni ha coinvolto una carrozzeria a Settimo Torinese, portando all’evacuazione di alcune abitazioni nelle vicinanze. Durante le operazioni di sgombero, le persone sono state fatte uscire dalle case a causa del fumo che si diffondeva nell’area. Durante questa fase, i soccorritori hanno trovato il corpo senza vita di una donna all’interno di una delle abitazioni evacuate.
Durante le operazioni di sgombero delle palazzine e delle abitazioni vicine, invase dal fumo del rogo, i soccorsi hanno trovato il corpo senza vita di una donna. Gli esami dovranno accertare se il decesso fosse precedente e se ci sia un possibile collegamento.🔗 Leggi su Fanpage.it
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