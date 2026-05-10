Incendio a Settimo Torinese | colonna nera di fumo vigili del fuoco in azione

Domenica mattina a Settimo Torinese si è verificato un incendio in via Ceres, intorno alle 8. Le fiamme hanno interessato un’area esterna di un capannone, dove si trovavano rifiuti in combustione. Una colonna di fumo nero si è alzata nel cielo, attirando l’attenzione dei residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui