Incendio a Settimo Torinese | colonna nera di fumo vigili del fuoco in azione
Domenica mattina a Settimo Torinese si è verificato un incendio in via Ceres, intorno alle 8. Le fiamme hanno interessato un’area esterna di un capannone, dove si trovavano rifiuti in combustione. Una colonna di fumo nero si è alzata nel cielo, attirando l’attenzione dei residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.
Un incendio è divampato intorno alle 8 di domenica 10 maggio in via Ceres a Settimo Torinese. Dalle prime immagini, risulta coinvolta l'area esterna di un capannone in cui stanno bruciando rifiuti. Sul posto i vigili del fuoco.Ieri sera un incendio ha distrutto un edificio di Città Metropolitana.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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