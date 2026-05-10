Settimo rogo di rifiuti | picchi di sostanze nocive nell’aria

Nelle ultime analisi dell’aria in seguito al rogo di rifiuti avvenuto a Settimo, sono state riscontrate elevate concentrazioni di sostanze nocive. I tecnici dell’Arpa hanno identificato diverse sostanze tossiche tra cui diossine e particolato fine. Le autorità hanno adottato misure di protezione e monitoraggio, concentrando gli sforzi sulla scuola dell’8 marzo, situata nelle vicinanze dell’area interessata dall’incendio.

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? Domande chiave Quali sostanze tossiche sono state rilevate dai tecnici Arpa? Come hanno reagito le autorità per proteggere la scuola 8 marzo? Perché l'accumulo di rifiuti ha causato un rischio sanitario così alto? Chi dovrà rispondere della gestione pericolosa dei materiali nel deposito??? In Breve Picchi di 2200 ppb di composti organici rilevati vicino al rogo in via Ceres. Arpa Piemonte utilizzerà campionatori ad alto volume per rilevare diossine disperse. Dodici nuclei familiari evacua .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Settimo, rogo di rifiuti: picchi di sostanze nocive nell’aria ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Come proteggersi dalle aggressioni continue delle sostanze inquinanti nell'aria?Ci vogliono prodotti giusti e buone pratiche, che fanno da barriera tra la pelle del viso e gli agenti inquinanti +++dropcap Riscaldamento globale,... Extension per capelli: contengono sostanze nocive? Lo studioLe extension per capelli fanno parte della quotidianità di milioni di persone in tutto il mondo ormai da anni e per i motivi più disparati, estetici... Argomenti più discussi: Incendio a Settimo Torinese: colonna nera di fumo, vigili del fuoco in azione | Le immagini; Incendio a Settimo Torinese: colonna nera di fumo, vigili del fuoco in azione; Sicurezza in mare e tutela dell'ambiente, intesa Guardia Costiera-Anci.