Come proteggersi dalle aggressioni continue delle sostanze inquinanti nell' aria?

Per proteggersi dalle continue aggressioni delle sostanze inquinanti presenti nell’aria, è fondamentale adottare alcune pratiche e utilizzare prodotti specifici. Si tratta di creare una barriera tra la pelle del viso e lo smog, sfruttando cosmetici formulati appositamente e adottando comportamenti corretti. La scelta dei prodotti e le abitudini quotidiane sono strumenti utili per limitare l’impatto delle sostanze nocive.

Ci vogliono prodotti giusti e buone pratiche, che fanno da barriera tra la pelle del viso e gli agenti inquinanti +++dropcap Riscaldamento globale, effetto serra, emissioni di CO2 sono fattori d'inquinamento che danneggiano il pianeta. Ma anche la pelle del viso soffre a causa di questi agenti esterni. E si devono aggiungere il fumo, sia passivo che attivo, le radiazioni ultraviolette, presenti tutto l'anno e la luce blu dei device elettronici. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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