Sette persone non rientrano dall’escursione | ritrovate dopo l' intervento del soccorso alpino
Sette escursionisti di Modena non sono rientrati come previsto nel pomeriggio. Dopo aver atteso invano il loro rientro, le autorità hanno attivato i soccorsi alpini. Le squadre di soccorso sono intervenute nelle zone di montagna dove si trovavano, cercando di rintracciarli e assicurarne la sicurezza. La ricerca è ancora in corso per localizzare i sette escursionisti scomparsi.
È scattato l’intervento dei soccorsi dopo il mancato rientro entro l’orario stabilito di sette escursionisti di Modena. Il fatto si è verificato nella giornata di sabato 9 maggio alle 20 nella zona di Claut. Sul posto i tecnici della stazione Valcellina del soccorso alpino insieme ai vigili del.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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