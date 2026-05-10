Sette persone non rientrano dall’escursione | ritrovate dopo l' intervento del soccorso alpino

Sette escursionisti di Modena non sono rientrati come previsto nel pomeriggio. Dopo aver atteso invano il loro rientro, le autorità hanno attivato i soccorsi alpini. Le squadre di soccorso sono intervenute nelle zone di montagna dove si trovavano, cercando di rintracciarli e assicurarne la sicurezza. La ricerca è ancora in corso per localizzare i sette escursionisti scomparsi.

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