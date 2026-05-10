Palermo sette intossicati dopo aver mangiato tonno rosso | uno è in terapia intensiva

Sette persone sono state intossicate dopo aver consumato tonno rosso e una di esse si trova in terapia intensiva. L’incidente è avvenuto a Palermo, e i Carabinieri del Nas hanno identificato la pescheria che avrebbe venduto il tonno coinvolto. Le autorità stanno valutando eventuali responsabilità e verificano la provenienza del pesce. Non ci sono ancora dettagli sulle condizioni di salute delle altre persone coinvolte.

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