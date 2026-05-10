Palermo sette intossicati dopo aver mangiato tonno rosso | uno è in terapia intensiva
Sette persone sono state intossicate dopo aver consumato tonno rosso e una di esse si trova in terapia intensiva. L’incidente è avvenuto a Palermo, e i Carabinieri del Nas hanno identificato la pescheria che avrebbe venduto il tonno coinvolto. Le autorità stanno valutando eventuali responsabilità e verificano la provenienza del pesce. Non ci sono ancora dettagli sulle condizioni di salute delle altre persone coinvolte.
Secondo quanto riportato dall’ANSA, i Carabinieri del Nas sono risaliti alla pescheria che avrebbe venduto il tonno. Sequestrato un prodotto pronto per la vendita: si sospetta la presenza di alti livelli di istamina.. Sette persone sono rimaste intossicate a Palermo dopo aver mangiato tonno rosso. Una di loro è ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Villa Sofia, mentre gli altri pazienti si trovano in osservazione nei pronto soccorso degli ospedali Civico, Ingrassia e Policlinico. A riportare la notizia è l’ ANSA, che riferisce degli accertamenti avviati dai Carabinieri del Nas e dal Comando provinciale di Palermo. Sette intossicati dopo il consumo di tonno rosso.🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Notizie correlate
Sette intossicati dopo avere mangiato tonno rosso a Palermo, uno è in terapia intensivaSette persone sono in diversi ospedali di Palermo intossicate dopo aver mangiato tonno rosso nel capoluogo siciliano.
Palermo, sette intossicati dopo avere mangiato tonno rosso | Uno finisce in Terapia intensivaSette persone sono finite in ospedale a Palermo dopo aver mangiato del tonno rosso.