Sette persone sono finite in ospedale a Palermo dopo aver consumato tonno rosso, con una di loro ricoverata in terapia intensiva. Le autorità stanno verificando le cause dell’intossicazione e stanno monitorando la situazione. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle possibili problematiche legate alla sicurezza alimentare nel capoluogo siciliano. Nessun’altra informazione su eventuali responsabilità o approfondimenti è stata ancora comunicata.

Sette persone sono in diversi ospedali di Palermo intossicate dopo aver mangiato tonno rosso nel capoluogo siciliano. Uno è ricoverato nel reparto di Terapia intensiva all’ospedale Villa Sofia, gli altri sono in osservazione nei pronto soccorso negli ospedali Civico, Ingrassia e Policlinico. Tre degli intossicati fanno parte dello stesso nucleo familiare. Carabinieri del Nas di Palermo, guidati dal tenente colonnello Luigi Pacifico, hanno individuato la pescheria dove è stato venduto il tonno. L’esercizio commerciale ieri ha venduto oltre 200 chili di tonno rosso tracciato. Militari del Nucleo anti sofisticazioni, insieme ai colleghi della stazione Olivuzza, hanno sequestrato un tonno che era pronto per essere messo in vendita.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sette intossicati dopo avere mangiato tonno rosso a Palermo, uno è in terapia intensiva

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