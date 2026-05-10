Serie tivù brevi da vedere in verticale la rivoluzione sta arrivando?

Il 5 maggio, il Teatro La Fenice di Venezia si è presentato in modo particolare per un evento che non riguardava la celebrazione di un cambio di direzione musicale. La serata ha attirato l’attenzione, ma le ragioni dell’appuntamento non sono state chiarite pubblicamente. Sul palco non sono state annunciate novità ufficiali e nessuna comunicazione ha preceduto l’evento, lasciando spazio a molteplici interpretazioni sulla sua reale finalità.

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Il 5 maggio il Teatro La Fenice di Venezia era tirato a lucido per un evento. Non si festeggiava la defenestrazione di Beatrice Venezi dalla direzione musicale del teatro, no. Si celebrava, invece, l’apertura della filiale italiana della società turca Iki Dakika creative house, una media company specializzata nella produzione di serie tivù brevi dedicate ai consumi attraverso lo smartphone, e quindi in modalità di visione verticale. Anche Netflix introduce novità nella sua app mobile. L’iniziativa è arrivata a breve distanza dall’annuncio di Maria De Filippi, che, attraverso la sua casa di produzione Fascino, ha lanciato Witty Drama, progetto pensato per le mini-serie tivù verticali ( short drama ) da guardare sullo smartphone e attraverso i social network.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Serie tivù brevi da vedere in verticale, la rivoluzione sta arrivando? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La rivoluzione sta arrivando: Paolo Maldini in FIGC col nuovo presidente, il suo ruolodi Alessio LentoQualcosa si muove dietro le quinte del calcio italiano e non è solo il solito giro di nomi buttati lì. Sta arrivando una nuova edizione di Cheyenne, un western da recuperare immediatamenteSe cercate un fumetto western vecchio stampo da leggere tutto d’un fiato, grazie a Sergio Bonelli è in arrivo la nuova edizione di Cheyenne.