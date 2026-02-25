sta arrivando una nuova edizione di cheyenne un western da recuperare immediatamente

Se cercate un fumetto western vecchio stampo da leggere tutto d’un fiato, grazie a Sergio Bonelli è in arrivo la nuova edizione di Cheyenne. Ecco il comunicato stampa: Torna in libreria e fumetteria dal 6 marzo in una nuova edizione CHEYENNE, un’avventura tra il western classico e quello più realistico, scritta da Michele Masiero e disegnata da Fabio Valdambrini. Cheyenne -©Sergio Bonelli Editore Il racconto di un mondo che sta per giungere al tramonto: la civiltà dei bianchi avanza, inesorabile e spietata, schiacciando i nativi, calpestandone terre, identità e libertà. Un’avventura che si muove sul confine tra il western classico e avventuroso e quello più realistico e attento alla realtà storica per narrare questo tragico capitolo della storia americana attraverso gli occhi di due uomini: uno in bilico tra due culture, rapito dai Cheyenne quand’era bambino, riportato tra i bianchi dai soldati dell’esercito, e l’altro che va alla sua ricerca, rinunciando alla propria vita. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Leggi anche: Sta arrivando Hellboy & B.P.R.D, una nuova avventura per il diavolo rosso

Il nuovo HONOR 600 sta arrivando e avrà una batteria da record per la fascia mediaIl nuovo HONOR 600 si appresta a entrare nel mercato degli smartphone di fascia media.

Temi più discussi: Rifugiati, l’inverno sta arrivando; Jaecoo 8 SHS-P, la nuova ammiraglia ibrida Plug-in sta arrivando: tanto comfort, tecnologia e lusso; Il nuovo SUV della FIAT sta arrivando: ecco la scelta sui motori, debutto dietro l’angolo; Arriva 'Speed', la nuova newsletter di Sky Sport Insider dedicata ai Motori!.

Da Zelda: Tears of the Kingdom arriva una nuova statua esclusiva di Link, eccola in videoIn occasione del 40° anniversario della serie che si sta celebrando in questi giorni, First 4 Figures ha annunciato il lancio di una nuova statua in exclusive edition di Link tratto da The Legend of ... msn.com

Sta arrivando una nuova versione del DualSense di PS5, ma non in ItaliaNelle ultime ore, è arrivato l'annuncio da parte di Sony di una nuova edizione del suo DualSense, ossia il controller PlayStation 5. Parliamo di una periferica pensata per un mercato molto specifico. everyeye.it

L’euro digitale sta arrivando. Sai che cosa è Oggi molti dei nostri pagamenti passano da circuiti non europei. La BCE vuole cambiarlo con una moneta digitale pubblica. Paghi con il telefono. Più controllo sui dati. Più autonomia europea. Ma non è una crypto: - facebook.com facebook

Sta arrivando l’ora in cui si sarebbe disposti anche a versare un dieci euro per farli smettere di cantare #Sanremo2026 x.com