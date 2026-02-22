Serie D C’è San Donato-Poggibonsi Scandicci brividi a Foligno

Il match tra San Donato e Poggibonsi si gioca per la prima volta in questa stagione, dopo che un infortunio ha fermato la squadra toscana nelle ultime settimane. La partita si svolge allo stadio comunale, dove i tifosi osservano con attenzione le mosse delle due formazioni. Nel frattempo, lo Scandicci affronta il Foligno in un incontro che promette emozioni forti. La giornata di serie D prosegue con entusiasmo e tensione.

Dopo il prologo di ieri di serie D fra Trestina-Cannara (2-1), riflettori sulla 25' giornata di serie D (ore 14,30). San Donato Tav.lle-Poggibonsi (arbitro Maione di Ercolano). Torna il derby del Chianti, carico di tensioni che vanno ben oltre la semplice rivalità geografica. Per la squadra di Bonuccelli c'è l'impellente bisogno di rianimare una classifica fattasi pericolosa a causa del minimo distacco dalla zona rossa. La sfida non sarà facile: i gialloblù avranno di fronte un Poggibonsi rivitalizzato dal successo casalingo sul Foligno. Gli ospiti, che saranno privi dei fratelli Borri e di Zuccherato, oltre a cercare continuità per allontanarsi dalla zona calda, proveranno a riscattare la sconfitta dell'andata.