Serie C Alcione nel segno della continuità Cusatis viaggia verso la conferma

Dopo il pareggio per 0-0 contro la squadra di Lumezzane, che ha compromesso le speranze di raggiungere i playoff, l'Alcione si prepara a tornare in campo. La partita si è svolta al Tullio Saleri e ha visto i bresciani ottenere un risultato che ha favorito la loro posizione in classifica. A poco più di un giorno dalla sfida, i giocatori e lo staff iniziano a concentrarsi sulla prossima partita, mantenendo l’obiettivo di proseguire il percorso nella Serie C.

A poco più di ventiquattr’ore dalla sfida del Tullio Saleri di Lumezzane - che ha spento i sogni playoff dell’Alcione con uno 0-0 fatale, complice il miglior piazzamento in classifica dei bresciani - in casa orange si volta già pagina. E lo si fa aggrappandosi a uno dei pilastri dell’ultima stagione: Giovanni Cusatis. La permanenza del tecnico sulla panchina non è ancora blindata, ma è un’ipotesi concreta, sostenuta dalla fiducia mai celata del presidente Giulio Gallazzi. Un rapporto solido, costruito giorno dopo giorno, che persino nell’ora più amara lascia spazio alla possibilità di proseguire insieme. Le parole dello stesso Cusatis nel...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Serie C. Alcione nel segno della continuità. Cusatis viaggia verso la conferma Notizie correlate Alcione, la crisi continua. Pareggio-beffa per CusatisAl Breda finisce 1-1 tra Alcione e Pro Vercelli, al termine di una gara bloccata, molto tattica e risolta solo nel finale, con un epilogo che lascia... Leggi anche: Alcione beffato dal Trento. Cusatis, la crisi continua Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Scheda squadra Alcione Milano; Play off, il Lumezzane pareggia 0-0 con l’Alcione e passa il turno; Under 17 Serie C: la Pro Patria supera 4-0 il Renate e prova l'assalto al quarto posto; Serie C, tutte le squadre qualificate ai playoff e ai playout. DIRETTA | Lumezzane Alcione Milano (risultato 0-0): Troise passa il turno! (3 maggio 2026)Diretta Lumezzane Alcione Milano streaming video tv: è derby lombardo nel primo turno dei playoff Serie C per quanto riguarda il girone A. ilsussidiario.net Serie C, playoff al via tra sorprese e tensione: in palio l’ultimo posto per la Serie BSono entrati nel vivo i playoff di Serie C, fase decisiva che determinerà la quarta squadra promossa in Serie B dopo Vicenza, Arezzo e Benevento. La prima giornata, disputata domenica, ha già regalato ... sanniosport.it Telesveva. . SERIE D | Nardò, ascolta Risolo: “Vogliamo la finale playoff. D’Anna fuori categoria” #nardò #sport Su Youtube: https://youtu.be/-kGur0Am76Y - facebook.com facebook RT @MatteoDG93: CALCOLI DOPO 35 GIORNATE SERIE A Quota Champions aritmetica: per Napoli, Milan e Juventus servono 73 punti. La Roma può a… x.com