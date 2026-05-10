Serie C Sky WI-FI 2025 26 - Diretta 1 Turno Playoff Nazionale | Palinsesto Telecronisti streaming NOW

Le partite del primo turno dei Playoff di Serie C della stagione 202526 sono trasmesse in diretta su Sky Sport e disponibili in streaming su NOW. La programmazione include telecronisti e collegamenti dai campi per seguire le partite in tempo reale durante il weekend, offrendo un racconto completo delle emozioni di questa fase del torneo.

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Tutte le partite dei Playoff di Serie C in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, telecronisti e collegamenti dai campi per seguire ogni emozione del weekend calcistico. Sono stati sorteggiati dal campione del mondo Gianluca Zambrotta (già calciatore in C con il Como) negli studi di Sky Sport a Rogoredo, durante "Area C", gli accoppiamenti del 1' Turno Playoff Nazionale. Le partite si giocheranno il 10 ed il 13 maggio. In caso di parità di punteggio (differenza reti) non si giocheranno i tempi supplementari ma passeranno al turno successivo le teste di serie. Al turno successivo, 2' Turno Playoff, entreranno in scena le tre seconde classificate Union Brescia, Ascoli e Catania.🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 1 Turno Playoff Nazionale: Palinsesto Telecronisti (streaming NOW) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 1 Turno Playoff Girone: Palinsesto Telecronisti (streaming NOW)Tutte le partite dei Playoff di Serie C in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, telecronisti e collegamenti dai campi per seguire ogni... Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 2 Turno Playoff Girone: Palinsesto Telecronisti (streaming NOW)Tutte le partite dei Playoff di Serie C in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, telecronisti e collegamenti dai campi per seguire ogni...