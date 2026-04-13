Serie A1 Gold Bbc davvero male Prestazioni modeste

Nel primo weekend di Serie A1 Gold, il Bbc Grosseto ha incassato due sconfitte consecutive. Dopo aver perso la prima partita, la squadra di Del Santo ha affrontato la sfida dedicata ai pitcher stranieri, terminata con un risultato di 8-1. Le prestazioni della squadra sono state considerate modeste e non sono riuscite a invertire l’andamento delle partite.

Primo weekend e doppia sconfitta per il Bbc Grosseto. Dopo il ko in gara-uno, la squadra di Del Santo perde anche nella sfida riservata ai pitcher stranieri (8-1 il finale). I maremmani hanno ovviato all’assenza dell’infortunato Mariani inserendo Galli come designato al nono posto del line-up. Vaglio ha giocato in seconda base con Grant shortstop. Sul monte di lancio è salito lo spagnolo Josè Gomez. Scotti, però, sulla collinetta del Parma è apparso intoccabile: ha eliminato i primi quattordici battitori affrontati, il primo giocatore maremman a raggiungere la prima base è stato Vaglio che ha beneficiato di una base ball alla quinta ripresa. Dall’altra parte Gomez ha degnamente rivaleggiato con il pitcher romano.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie A1 Gold. Bbc, davvero male. Prestazioni modeste Serie A1. Il Bbc Grosseto mette potenza e qualità nel roster: arrivano Jimenez e QuerecutoComincia a prendere corpo il roster del Bbc Grosseto che prenderà parte, dal prossimo 10 aprile, al campionato di serie A Gold. Ginnastica ritmica, campionato regionale e Gold allieve: ottime prestazioni per le atlete della Nike Catania AsdSi è svolta lo scorso 1 marzo, presso il palazzetto di Misilmeri, la 2° prova del campionato gold allieve, valevole anche per l'assegnazione dei...