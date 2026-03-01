Hockey su pista Serie A1 Il Forte crolla a Grosseto Il Cp si impone per 5-1

Nella partita di hockey su pista di Serie A1, il Grosseto ha battuto il Forte dei Marmi con il punteggio di 5-1. La partita si è svolta in casa dei Grosseto, con Granados, Saavedra, Sillero, Vargas, Barragan, Barbieri, Paghi e Schiavo tra i giocatori in campo. Il risultato finale ha evidenziato la vittoria dei padroni di casa.

CP GROSSETO 5 FORTE DEI MARMI 1 GROSSETO: Granados, Saavedra, Sillero, Vargas, Barragan, Barbieri, Paghi, Schiavo. All. Mariotti. FORTE DEI MARMI: Gnata, Duhalde, Lopez, Bozzetto. Ballestero, Cacciaguera, Checchetto, Giovannelli, Raffaelli. All. Crudeli. Arbitri: Iuorio-Marinelli. Marcatori: 5' pt Barragan, 17' pt Barbieri, 19' pt Paghi; 7' st Duhalde, 11' st Vargas, 16' st Barragan. Note: ammonito Ballestero. GROSSETO – Di positivo c'è che le avversarie per la salvezza diretta, Novara e Giovinazzo, hanno perso, ma il Forte dei Marmi deve archiviare presto la pessima prestazione e ricaricarsi velocemente se non vuole sperare di dover contare sull'aiuto degli altri.