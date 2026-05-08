Hellas Verona vs Como trentaseiesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 20252026, si sfidano Hellas Verona e Como. La partita si gioca in un momento in cui gli scaligeri sono già retrocessi e cercano di impedire ai lariani di avvicinarsi alla qualificazione in Champions League. Le formazioni probabili sono state annunciate, mentre le modalità di visione dell'incontro non sono state ancora comunicate.

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Gara valida per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Gli scaligeri già retrocessi proveranno a fermare la corsa dei lariani alla Champions League. Hellas Verona vs Como si giocherà domenica 10 maggio 2026 alle ore 12.30 presso lo stadio Bentegodi HELLAS VERONA VS COMO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli scaligeri sono ufficialmente in Serie B. Purtroppo l’arrivo di Sammarco in panchina al posto di Zanetti non è servito per evitare una retrocessione dolorosa. L’obiettivo è comunque chiudere al meglio provando a contrastare il Como. I lariani cercano punti fondamentali per la corsa Champions dopo il prezioso pareggio contro il Napoli.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Hellas Verona vs Como, trentaseiesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Notizie correlate Leggi anche: Sassuolo vs Hellas Verona, ventiseiesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Hellas Verona vs Napoli, ventisettesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Serie A Enilive 2025/26 | #VeronaComo: info biglietti; Verona - Como; Soccer | Hellas Verona vs. Como (en Español); Probabili formazioni Verona-Como, chi gioca titolare? Le ultime news su Bernede, Harroui, Douvikas e Baturina. Pronostico Hellas Verona vs Como – 10 Maggio 2026La sfida di Serie A tra Hellas Verona e Como si gioca il 10 Maggio 2026 alle 12:30 allo storico Stadio Marcantonio Bentegodi. Un appuntamento importante per ... news-sports.it Como: con l'Hellas Verona per continuare a sperare nell'EuropaCOMO – Due risultati utili di fila e finestra sempre spalancata sull’Europa. Il Como riceve in piena fiducia domenica 10 maggio alle 12.30 al Marcantonio Bentegodi un Hellas Verona che non ha più alcu ... calcioline.com Hellas Verona FC Venezia fissa il livello minino per il ritorno in Serie A: 100 milioni di investimenti, manager competenti e professionisti veri e un nuovo stadio che possa portare nuovi guadagni nelle casse del club. Altrimenti il rischio concreto è quello di resta - facebook.com facebook Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di aprile è stato assegnato al calciatore dell’Inter Marcus Thuram. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Inter-Hellas Verona “In questo finale di campionato Marcus Thuram è stato il vero valore aggiunt x.com