Serie A tonfo Milan e la Curva va via! Bagarre per la Champions

Il Milan ha subito una sconfitta pesante in Serie A, influenzando la corsa alla qualificazione in Champions League. La Curva ha lasciato lo stadio in segno di protesta, mentre la Roma ha ottenuto una vittoria. I risultati di oggi modificano la classifica e potrebbero avere ripercussioni sulla qualificazione europea delle squadre coinvolte. La situazione nella parte alta della classifica rimane incerta e ancora da definire.

Il Milan subisce un’altra sconfitta pesantissima per la corsa alla prossima Champions League: protesta della Curva, intanto la Roma vince I risultati di oggi in Serie A potrebbero pesare come un macigno nella lotta per l’accesso alla prossima Champions League. Dal tardo pomeriggio in poi, abbiamo visto due concorrenti dai momenti opposti e con un’alchimia completamente diversa per il finale di stagione. Ma partiamo dalla fine, e quindi dal Milan. I rossoneri hanno vissuto un’altra serata da incubo in casa, il che ha aggravato le cose per Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi. La squadra che doveva contendere fino alla fine lo scudetto all’Inter, ora rischia addirittura il quarto posto.🔗 Leggi su Sportface.it

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Capo ultras dell’Inter critica gli occasionali #forzainter #curvanordmilano #inter #acmilan

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