Serie A | tonfo Milan Inter a +10 La Roma non sbaglia contro la Cremonese

Il Milan ha subito una sconfitta contro il Parma, una battuta d’arresto determinata da errori difensivi e attacchi poco incisivi. La sconfitta ha ridotto le possibilità di successo in campionato, mentre l’Inter ha consolidato il secondo posto con una vittoria convincente. La Roma, invece, ha conquistato i tre punti contro la Cremonese, rafforzando la propria posizione in classifica. Questa giornata potrebbe cambiare gli equilibri in Serie A.

La 26esima giornata di Serie A potrebbe essere stata quella decisiva per lo scudetto: il Milan ha perso contro il Parma. Bene la Roma Il Milan ha perso contro il Parma in casa ed è un ko che fa malissimo ai rossoneri a questo punto della stagione. La seconda in classifica ha mostrato tutte le sue fragilità offensive, creando tante occasioni, ma non riuscendo a sbloccare il risultato. Nei minuti finali, un colpo di testa di Troilo ha portato a sorpresa in vantaggio gli emiliani. E non sono mancate le polemiche arbitrali. Infatti, la rete era stata inizialmente annullata per una carica di Valeri su Maignan. 🔗 Leggi su Sportface.it

