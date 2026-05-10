Serie A il Milan sfida l’Atalanta | orari probabili formazioni e dove vedere tutte le partite di oggi

Nella 36ª giornata di Serie A, il match principale si svolgerà questa sera a San Siro, con il Milan che affronterà l’Atalanta. La partita è programmata per domenica 10 maggio e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del weekend. Sono state comunicate le probabili formazioni e gli orari di tutte le partite in programma per questa giornata, che sarà visibile su diversi canali televisivi e piattaforme di streaming.

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Il match clou della 36esima giornata di Serie A si giocherà stasera, domenica 10 maggio, a San Siro, dove il Milan ospiterà l’Atalanta. Gli uomini di Allegri, reduci dallo stop contro il Sassuolo, torneranno in campo per difendere il quarto posto che varrebbe la Champions, con un occhio alla Roma, che a Parma cercherà l’assalto all’Europa. Allegri: “Abbiamo responsabilità di portare Milan in Champions”. “In questo momento abbiamo una grossa responsabilità che è portare il Milan dentro la Champions, dobbiamo fare tutto il possibile, perché il gruppo che è partito a luglio sicuramente ci sarà nella prossima annata. Tutti dobbiamo avere l’ambizione, la voglia e la responsabilità per far sì che si ottenga questo risultato”.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A, il Milan sfida l’Atalanta: orari, probabili formazioni e dove vedere tutte le partite di oggi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Serie A, 27esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le partiteMilano, 26 febbraio 2026 - In arrivo c'è la 27° giornata di Serie A, che si aprirà con Parma-Cagliari, unico match in programma venerdì. Serie A, le probabili formazioni della 33esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le sfideMilano, 24 aprile 2025 - Archiviate le semifinali di ritorno di Coppa Italia, è di nuovo tempo di Serie A.