Serie A il Milan cade anche contro l’Atalanta | rossoneri ko 3-2 a San Siro

Il Milan di Massimiliano Allegri ha perso per 3-2 contro l’Atalanta nel posticipo della 36ª giornata di Serie A, disputato a San Siro. La partita è stata caratterizzata da una netta supremazia degli ospiti, nonostante il punteggio finale rifletta un risultato più equilibrato. Questa sconfitta rappresenta una battuta d’arresto pesante per i rossoneri, che hanno subito due reti nel primo tempo e una nel secondo, con l’Atalanta che ha trovato il gol decisivo negli ultimi minuti.

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Battuta d’arresto pesantissima per il Milan di Massimiliano Allegri, che viene battuto in casa per 3-2 dall’ Atalanta nel posticipo domenicale della 36esima giornata di Serie A, in una partita ben più dominata dai bergamaschi di quanto afferma il risultato finale. Il Milan vede così scricchiolare una qualificazione in Champions League che sembrava ormai conquistata solo qualche settimana fa. I rossoneri nel prossimo decisivo match, a Marassi contro il Genoa, giocheranno inoltre senza Leao e Saelemakers, ammoniti e in diffida. Match come detto dominato dagli orobici di Palladino: le reti di Ederson al 7?, di Zappacosta al 30? e di Raspadori al 53? permettono alla Dea di prendere il largo, mentre per i rossoneri i gol della bandiera di Pavlovic all’88’ e di Nkunku su rigore al 94? sono spia di un risveglio solo tardivo.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A, il Milan cade anche contro l’Atalanta: rossoneri ko 3-2 a San Siro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Serie A, il Milan cade 0-1 a San Siro contro il Parma: rossoneri a -10 dall’Inter Serie A, il Parma espugna San Siro: Milan ko 1-0 e l'Inter vola a +10Dopo 24 risultati utili di fila, il Milan si fa sorprendere dal Parma per 1-0, nel posticipo della 26a giornata di Serie A, e deve dire forse addio... Argomenti più discussi: FESTA DELLA MAMMA: PER IL TERZO ANNO, AC MILAN IN CAMPO CON IL COGNOME MATERNO; Le partite di oggi: in Serie A apre il Como, il Milan a San Siro con l'Atalanta. In Spagna Barcellona-Real; Il Napoli fa festa a San Siro contro il Milan; Milan-Atalanta oggi, Serie A. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv.