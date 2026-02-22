Serie A il Parma espugna San Siro | Milan ko 1-0 e l' Inter vola a +10

Il Parma ha vinto contro il Milan per 1-0, interrompendo una serie di 24 risultati utili del club meneghino. La causa principale è stata un gol nel secondo tempo che ha sorpreso i rossoneri, lasciandoli senza risposte. La sconfitta riduce le possibilità del Milan di lottare per lo scudetto, mentre l’Inter si avvicina con un vantaggio di 10 punti. La partita ha mostrato come una singola azione possa cambiare le sorti di una stagione.

Dopo 24 risultati utili di fila, il Milan si fa sorprendere dal Parma per 1-0, nel posticipo della 26a giornata di Serie A, e deve dire forse addio alle speranze di contendere lo Scudetto all'Inter. Con questo risultato, infatti, i nerazzurri di Chivu mantengono 10 punti di vantaggio sui rossoneri. Tre punti pesantissimi, invece, in chiave salvezza per il Parma che espugna San Siro grazie ad un gol contestatissimo di Troilo nel finale. Rete convalidata dopo una lunghissima review al Var. Saranno altre polemiche. Non buone notizie per Max Allegri nel pre partita e nei primi minuti. Il tecnico rossonero è costretto a rinunciare per infortunio a due giocatori. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Dopo una review lunghissima, l'arbitro ha deciso: Valenti non fa alcun fallo su Maignan e il Parma è clamorosamente avanti a San Siro Decisione giusta - facebook.com facebook

Il gol del Parma non andava convalidato La spiegazione sull'episodio decisivo di San Siro #MilanParma #SerieAEnilive #DAZN #DAZNBetClub x.com