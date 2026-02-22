Serie A il Milan cade 0-1 a San Siro contro il Parma | rossoneri a -10 dall’Inter

Il Milan perde 0-1 contro il Parma a San Siro a causa di un gol arrivato nel secondo tempo. La sconfitta interrompe una serie positiva di 24 partite e riduce le possibilità di vincere lo scudetto, ora a -10 dall’Inter. I rossoneri cercano di reagire, ma il risultato mette in discussione le ambizioni di classifica. La squadra affronta la prossima sfida con maggiore pressione per recuperare terreno.

Dopo 24 risultati utili di fila, il Milan perde contro Parma per 1-0, nel posticipo della 26a giornata di Serie A, e deve dire forse addio alle speranze di contendere lo Scudetto all’Inter. Con questo risultato, infatti, i nerazzurri di Chivu mantengono 10 punti di vantaggio sui rossoneri. Tre punti pesantissimi, invece, in chiave salvezza per il Parma che espugna San Siro grazie al gol di Troilo nel finale. Non buone notizie per Max Allegri, costretto a rinunciare per infortunio a due giocatori. Prima è Mattia Gabbia a dare forfait per un fastidio alla coscia destra accusato nel riscaldamento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Milan-Parma di Serie A 0-1 in diretta: rossoneri sconfitti a San Siro | LIVE PMIl Milan ha perso 1-0 contro il Parma, causando la delusione dei tifosi allo stadio di San Siro.

Milan, che tonfo! Il Parma vince a San Siro, decide un gol di Troilo: l’Inter scappa a +10Il Milan subisce una sconfitta sorprendente contro il Parma, che segna il gol decisivo di Troilo al 75°.

5min VAR check. Parma score. San Siro silent. Scudetto race all but over. x.com

45' - Riparte il secondo tempo a San Siro! #MilanParma 0-0 - facebook.com facebook