Serie A Fiorentina-Genoa 0-0 | toscani aritmeticamente salvi

Nella partita valida per la 36ª giornata di Serie A, Fiorentina e Genoa si sono affrontate allo stadio Franchi, terminando con il risultato di 0-0. La sfida, che aveva implicazioni in ottica salvezza, si è conclusa senza reti segnate. La gara si è svolta senza cambi di risultato e ha visto le due squadre chiudere il match con un pareggio. La Fiorentina si è assicurata matematicamente la salvezza.

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È terminata senza reti la sfida salvezza del Franchi tra Fiorentina e Genoa, gara valida per la 36a giornata di Serie A. Con questo pareggio i viola conquistano aritmeticamente la salvezza, restando a +7 sulla zona retrocessione. Poche emozioni nel primo tempo, eccezion fatta per un colpo di testa di Ostigard respinto da De Gea al 39'. Nella ripresa la gara si accende, De Gea salva su Ekuban e subito dopo su Ostigard. Nel finale occasione viola con Piccoli murato da Ostigard, poi Parisi trova l’opposizione di Gosens. Il risultato però non si schioda dallo 0-0: il Grifone avanza a 41 punti, la Fiorentina sale a quota 38. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A, Fiorentina-Genoa 0-0: toscani aritmeticamente salvi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fiorentina-Genoa: arbitro Massimi, alla sua seconda apparizione in Serie AROMA – E’ Luca Massimi di Termoli, 37 anni, l’arbitro designato a dirigere Fiorentina-Genoa, domenica 10 maggio 2026 al Franchi. Diretta gol Serie A LIVE: in campo Fiorentina Genoa e Cremonese PisaItaliano corteggiato dalle big di Serie A? Il Bologna fissa una deadline: la posizione del club Bastoni al Barcellona? Puyol dubbioso: «Grandissimo... Argomenti più discussi: Fiorentina-Genoa, Prevendita Settore Ospiti; Il Genoa retrocede in Serie B, battuto 3-2 dalla Fiorentina. Napoli, 0-0 col Como e addio Champions; Fiorentina-Genoa pronostico risultato IA 36 giornata Serie A; Fiorentina-Genoa: rossoblù già proiettati al futuro. Le scelte di De Rossi tra esperimenti e conferme.