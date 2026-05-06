Fiorentina-Genoa | arbitro Massimi alla sua seconda apparizione in Serie A
Domenica 10 maggio 2026, al stadio Franchi, sarà assegnata a Luca Massimi di Termoli la direzione dell'incontro tra Fiorentina e Genoa. Si tratta della seconda partita in Serie A per l’arbitro 37enne, che già ha diretto un incontro in questa serie. La designazione è stata comunicata dalla Commissione Arbitrale.
ROMA – E’ Luca Massimi di Termoli, 37 anni, l’arbitro designato a dirigere Fiorentina-Genoa, domenica 10 maggio 2026 al Franchi. Sarà la sua seconda partita in Serie A, dopo aver debuttato il 27 febbraio 2026 in Parma-Cagliari (1-1). Luca Zufferli della sezione di Udine arbitrerà Milan-Atalanta, mentre Lecce-Juventus è stata assegnata ad Andrea Colombo. Queste le designazioni arbitrali complete della 36a giornata di Serie A. Torino-Sassuolo (venerdì 85 h. 20.45, Galipò), Cagliari-Udinese (sabato 95 h. 15, Dionisi), Lazio-Inter (sabato 95 h. 18, Abisso), Lecce-Juventus (sabato 95 h. 20.45, Colombo), Verona-Como (domenica 105 h. 12.30, Di Bello), Cremonese-Pisa (domenica 105 h.🔗 Leggi su Firenzepost.it
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