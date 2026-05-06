Fiorentina-Genoa | arbitro Massimi alla sua seconda apparizione in Serie A

Domenica 10 maggio 2026, al stadio Franchi, sarà assegnata a Luca Massimi di Termoli la direzione dell'incontro tra Fiorentina e Genoa. Si tratta della seconda partita in Serie A per l’arbitro 37enne, che già ha diretto un incontro in questa serie. La designazione è stata comunicata dalla Commissione Arbitrale.