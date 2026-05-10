Diretta gol Serie A LIVE | in campo Fiorentina Genoa e Cremonese Pisa

Alle ore attuali si stanno disputando le partite della 36ª giornata di Serie A con le sfide tra Fiorentina e Genoa e tra Cremonese e Pisa. La cronaca in diretta include aggiornamenti su gol, risultati e moviole, offrendo una panoramica completa delle partite in corso. La giornata prosegue con altri incontri che si svolgono in contemporanea, mentre gli spettatori seguono gli sviluppi in tempo reale.

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