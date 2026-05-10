Serie A Cremonese-Pisa 3-0 | i lombardi tornano in corsa per la salvezza

Nella 36ª giornata di Serie A, la Cremonese ha battuto 3-0 il Pisa, che era già retrocesso. La squadra lombarda, con questa vittoria, si riporta in corsa per la salvezza e si avvicina al Lecce, che occupa l’ultimo posto utile per rimanere in categoria. La partita ha visto i lombardi dominare fin dall’inizio, conquistando tre punti fondamentali per la lotta alla permanenza in massimo campionato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui