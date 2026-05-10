Serie A Cremonese-Pisa 3-0 | i lombardi tornano in corsa per la salvezza
Nella 36ª giornata di Serie A, la Cremonese ha battuto 3-0 il Pisa, che era già retrocesso. La squadra lombarda, con questa vittoria, si riporta in corsa per la salvezza e si avvicina al Lecce, che occupa l’ultimo posto utile per rimanere in categoria. La partita ha visto i lombardi dominare fin dall’inizio, conquistando tre punti fondamentali per la lotta alla permanenza in massimo campionato.
La Cremonese supera 3-0 il Pisa già retrocesso nel match valido per la 36esima giornata di Serie A e torna in corsa per la salvezza, portandosi a una sola lunghezza dal Lecce quart’ultimo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da U.S. Cremonese 1903 (@uscremonese) Gara subito complicata per gli ospiti, che rimangono in dieci al 23? per l’espulsione per doppia ammonizione di Bozhinov. Poco dopo Vardy sblocca il risultato con un tiro a incrociare approfittando di un errore in disimpegno di Moreo. In avvio ripresa i padroni di casa raddoppiano, al 6?, con Bonazzoli che finalizza un’azione di contropiede portata avanti da Vandeputte.🔗 Leggi su Lapresse.it
Notizie correlate
Leggi anche: Cremonese Torino 0-0, occasione persa per i lombardi: la corsa per la salvezza si complica. Il resoconto
Cremonese, col Torino servono i tre punti per la corsa salvezzaCremona – Per la Cremonese domani si potrebbe parlare a buon diritto di “mezzogiorno di fuoco”.
Argomenti più discussi: Cremonese-Pisa, i convocati; Cremonese-Pisa: probabili formazioni e statistiche; I grigiorossi convocati per Cremonese-Pisa; Pronostico Cremonese-Pisa quote e analisi 36ª giornata Serie A.