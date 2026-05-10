Serie A Cremonese-Pisa 3-0 | i lombardi tornano in corsa per la salvezza

Da lapresse.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella 36ª giornata di Serie A, la Cremonese ha battuto 3-0 il Pisa, che era già retrocesso. La squadra lombarda, con questa vittoria, si riporta in corsa per la salvezza e si avvicina al Lecce, che occupa l’ultimo posto utile per rimanere in categoria. La partita ha visto i lombardi dominare fin dall’inizio, conquistando tre punti fondamentali per la lotta alla permanenza in massimo campionato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Cremonese supera 3-0 il Pisa già retrocesso nel match valido per la 36esima giornata di Serie A e torna in corsa per la salvezza, portandosi a una sola lunghezza dal Lecce quart’ultimo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da U.S. Cremonese 1903 (@uscremonese) Gara subito complicata per gli ospiti, che rimangono in dieci al 23? per l’espulsione per doppia ammonizione di Bozhinov. Poco dopo Vardy sblocca il risultato con un tiro a incrociare approfittando di un errore in disimpegno di Moreo. In avvio ripresa i padroni di casa raddoppiano, al 6?, con Bonazzoli che finalizza un’azione di contropiede portata avanti da Vandeputte.🔗 Leggi su Lapresse.it

serie a cremonese pisa 3 0 i lombardi tornano in corsa per la salvezza
© Lapresse.it - Serie A, Cremonese-Pisa 3-0: i lombardi tornano in corsa per la salvezza
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Cremonese Torino 0-0, occasione persa per i lombardi: la corsa per la salvezza si complica. Il resoconto

Cremonese, col Torino servono i tre punti per la corsa salvezzaCremona – Per la Cremonese domani si potrebbe parlare a buon diritto di “mezzogiorno di fuoco”.

Argomenti più discussi: Cremonese-Pisa, i convocati; Cremonese-Pisa: probabili formazioni e statistiche; I grigiorossi convocati per Cremonese-Pisa; Pronostico Cremonese-Pisa quote e analisi 36ª giornata Serie A.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web