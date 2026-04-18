Cremonese col Torino servono i tre punti per la corsa salvezza

Domani la Cremonese affronta il Torino in un match che si disputa alle 12, un orario insolito per il calcio di serie A. La squadra lombarda ha bisogno di vincere per migliorare la propria posizione in classifica e avvicinarsi alla salvezza. La partita si gioca in un momento cruciale della stagione e rappresenta una sfida importante per entrambe le formazioni.

Cremona – Per la Cremonese domani si potrebbe parlare a buon diritto di “mezzogiorno di fuoco”. In effetti nell’inconsueto orario delle 12.30 i grigiorossi ospiteranno allo “Zini” il Torino con l’obbligo di vincere. Questo, classifica alla mano, è infatti l’unico risultato che può alimentare le speranze di salvezza della squadra allenata da Marco Giampaolo che, dopo l’incoraggiante successo nella gara d’esordio a Parma, è incappato in due brutte sconfitte (con prestazioni altrettanto incolori) con Bologna e Cagliari, tanto che, secondo molti addetti ai lavori, sarebbe già finito nel mirino della società che, nel malaugurato caso di un passo falso con i granata, potrebbe riportare in panchina Davide Nicola, operando uno scambio alla guida tecnica tra ex torinisti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cremonese, col Torino servono i tre punti per la corsa salvezza Notizie correlate Monza, trasferta trappola a Bolzano. Ma servono i tre punti per proseguire la corsa alla Serie AMonza, 10 febbraio 2026 – Stavolta rispetto al solito il tempo per godersi la vittoria precedente non c’è. Leggi anche: La Life365.eu espugna Modena: tre punti pesantissimi per la corsa salvezza Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Cremonese: il ko del Lecce lascia tutto aperto, ma ora servono i punti; Al momento per decidere la terza retrocessa in B si giocherebbe lo spareggio; Una poltrona per due: per la lotta salvezza sono rimaste solo Cremonese e Lecce; Trieste sorpassa la Vanoli per la cessione del titolo sportivo a Roma. Cremonese need three points against Torino to stay up.Cremona – Per la Cremonese domani si potrebbe parlare a buon diritto di mezzogiorno di fuoco. In effetti nell’inconsueto orario delle 12.30 i grigiorossi ospiteranno allo Zini il Turin con ... sport.quotidiano.net Cremonese, col Torino servono i tre punti per la corsa salvezzaLa squadra di Giampaolo, domani alle 12.30, ospiterà i granata in una gara che deve riportare alla vittoria Baschirotto e compagni, impegnati in un vero e proprio testa a testa con il Lecce per evitar ... sport.quotidiano.net #Cremonese - facebook.com facebook Nicolás Paz en la Serie A 25/26: vs. Lazio. vs. Bologna. vs. Genoa. vs. Fiorentina. vs. Cremonese. vs. Juventus. vs. Juventus. vs. Parma. vs. Hellas Verona. vs. Napoli. vs. Cagliari. vs. Torino. vs. Sassuolo. x.com