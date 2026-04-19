Cremonese Torino 0-0 occasione persa per i lombardi | la corsa per la salvezza si complica Il resoconto

Nel match tra Cremonese e Torino terminato 0-0, nessuna rete è stata segnata allo stadio ‘Zini’. La Cremonese, che cercava punti per migliorare la propria posizione in classifica, non è riuscita a trovare la rete e ha lasciato sfumare un'opportunità importante nella lotta per la salvezza. Il risultato rappresenta un passo indietro per i padroni di casa, mentre il Torino ha mantenuto la porta inviolata senza riuscire a conquistare i tre punti.

di Francesco Spagnolo Cremonese Torino 0-0, reti bianche allo ‘Zini’. I padroni di casa perdono l’occasione di dare uno strappo in questa lotta per la salvezza. Il resoconto. Il match tra Cremonese e Torino si è rivelato un concentrato di emozioni, decisioni arbitrali controverse e una resistenza difensiva strenua che ha caratterizzato ogni minuto di gioco. Fin dal fischio d’inizio, le due squadre hanno interpretato la gara con intensità, ma è stata la formazione grigiorossa a mostrare inizialmente un miglior palleggio, cercando di sfiancare i granata con una fitta rete di passaggi. Nella prima frazione, la partita ha vissuto di fiammate. Bonazzoli è stato tra i più attivi, cercando ripetutamente la via del gol, pur peccando di precisione in diverse occasioni.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cremonese Torino 0-0, occasione persa per i lombardi: la corsa per la salvezza si complica. Il resoconto Notizie correlate Cremonese, lo stop con il Bologna complica la corsa salvezza. A Cagliari impossibile sbagliareCremona, 5 aprile 2026 – Ritorno amaro allo “Zini” sulla panchina della Cremonese per Marco Giampaolo. Leggi anche: Torino, granata allo Zini senza tifosi: contro la Cremonese occasione d’oro per la salvezza Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Primavera Torino-Cremonese 3-0: il tabellino; Pronostico Cremonese-Torino quote analisi 33 giornata Serie A; Cremonese Torino in tv e streaming: dove vedere la partita; Cremonese - Torino. Fra Cremonese e Torino vince la noia: 0-0, Giampaolo si porta a +1 sul LecceSegui la gara. I grigiorossi di Marco Giampaolo, con soli 27 punti, hanno bisogno di tornare a fare risultato dopo le due sconfitte con Bologna e Cagliari per rilanciarsi nella lotta salvezza. calciomercato.com Moviola Cremonese Torino: gli episodi dubbi del match diretto da Fabbri, valido per la 33ª giornata di Serie A 2025/26Moviola Cremonese Torino: gli episodi dubbi del match diretto da Fabbri, valido per la 33ª giornata di Serie A 2025/26 ... calcionews24.com Se la Cremonese non è in grado di battere il Torino demotivato e puru in casa non vedo come possa fare risultato nelle altre partite che mancano con Napoli, Como ecc… a parte la partita in casa col Pisa. Avanti Lecce ! facebook Finisce 0-0 tra Cremonese e Torino Allo Zini i padroni di casa si rendono pericolosi più volte, soprattutto nel secondo tempo, e trovano anche il gol del vantaggio con Baschirotto: la rete viene però annullata dopo revisione al VAR per un fallo sul portiere co x.com