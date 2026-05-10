Si è conclusa la stagione regolare della Serie A di basket con alcune sorprese e risultati importanti. La squadra di Trento ha conquistato l'accesso ai playoff dopo aver battuto Milano, mentre Varese è rimasta esclusa all’ultimo momento. Le partite decisive hanno determinato le classifiche finali e le qualificazioni ai turni successivi, chiudendo un campionato ricco di emozioni e colpi di scena.

Si è chiusa la stagione regolare della Serie A di basket e sono state scritte le ultime sentenze. Con sette partite giocate in contemporanea, l’attenzione maggiore si spostava da Bologna a Trento, dove Varese e Dolomiti Trentino si stavano giocando l’ultimo posto ai playoff, ultima sentenza da scrivere, con Sassari già retrocessa. Ecco come è andata. Come detto la doppia sfida da non perdere era Trento-Milano e Bologna-Varese, con i trentini obbligati a vincere e sperare nel ko di Varese per strappare l’ultimo biglietto playoff. E le due sfide si muovono in parallelo, con Trento che nel primo tempo prova a scappare via, mentre Varese soffre tantissimo contro la Virtus.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, Serie A: Trento ai playoff! Batte Milano e beffa Varese, esclusa all’ultimo

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