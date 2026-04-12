Pallamano Serie A Gold | Sassari ufficialmente seconda dopo la 24ma giornata

Dopo la 24ª giornata del campionato di pallamano Serie A Gold, Raimond Sassari si è classificata ufficialmente al secondo posto. La squadra ha conquistato un risultato che le garantisce l'accesso diretto ai playoff, chiudendo la regular season in seconda posizione. La classifica di fine giornata ha stabilito la posizione definitiva per la squadra, che ora si prepara alla fase successiva del torneo.

Raimond Sassari strappa il pass per i Playoffs assicurandosi al termine della 24ma giornata il secondo posto finale. I ‘rossoblu’ svettano senza particolari problemi contro Sparer Eppan (44-29), compagine già certa della retrocessione al termine della regular season. Sassari vanta ora cinque punti di scarto su Siracusa che ha perso in casa contro Merano. Jürgen Prantner ha condotto la propria squadra al successo, il duello oltremodo spettacolare si è concluso con il punteggio di 31-32. Conversano vince invece per 31-24 contro Loacker Bozen Volksbank e mantine il quinto posto in campionato con un solo punto di scarto su Junior Fasano e Trieste, entrambin in difficoltà nel weekend appena concluso.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallamano, Serie A Gold: Sassari ufficialmente seconda dopo la 24ma giornata Pallamano, Serie A Gold: la Junior Fasano pareggia in casa col Loacker BozenRammarico per un successo sfumato ancora una volta nella fase finale della partita. Pallamano: Cassano Magnano, Trieste e Fasano non sbagliano in Serie A GoldDopo la pausa dedicata alle nazionali, con l’Italia che è stata protagonista di un’amichevole in Ungheria (vinta dai magiari, ndr), la Serie A Gold...