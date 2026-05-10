La semifinale di Amici 25 andata in onda il 9 maggio ha visto protagonisti momenti di tensione, battute e confronti tra i concorrenti. Tra le discussioni, alcune battute ironiche e parolacce sono state rivolte dall’ospite alla propria ex, mentre il problema dei finalisti, con le loro performance e scelte, ha attirato molta attenzione. La puntata ha mantenuto il suo ritmo, offrendo allo stesso tempo spettacolo e emozioni ai telespettatori.

Il 9 maggio è la data della semifinale di Amici 25. Una puntata ricca di emozioni e colpi di scena, ma soprattutto di talento e sentimenti forti, come nello stile dei programmi di Maria De Filippi. Gli allievi in gara non hanno deluso le aspettative, sfidandosi sino all’ultima esibizione per guadagnare un posto in finale. Immancabili gli scontri fra i professori e fra gli insegnanti e i giudici. Divertentissimo il gioco Password organizzato da Alessandro Cattelan e diventato ormai un grande cult. A rendere tutto ancora più spettacolare le ospiti Giulia Michelini e Belen Rodriguez, pronte a mettersi in gioco e a divertire il pubblico. Lo scontro fra Emanuel Lo e Alessandra Celentano.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Serale di Amici, pagelle del 9 maggio: Belen fra parolacce e battute sull’ex (7), il problema dei finalisti (8)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Serale Amici 25, le anticipazioni del 9 maggio: ospiti, giudici e chi sono i finalistiSiamo davvero a un passo dalla finale e il Serale di Amici 25 lo dimostra con una semifinale che mescola tensione, spettacolo e momenti molto intimi.

Anticipazioni Amici 25, Semifinale del Serale del 9 maggio: ospiti, sfide, eliminati e finalistiSabato 9 maggio 2026 andrà in onda la semifinale del Serale di Amici di Maria De Filippi su Canale 5.