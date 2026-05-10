Sentinelle di pietra e silenzio
Sul tratto di scogliera di Torre Lapillo si trova un punto in cui il tempo sembra fermarsi, tra pietre e silenzio. La zona, accessibile a pochi, si distingue per la sua atmosfera particolare e il paesaggio di rocce che si affacciano sul mare. In questo luogo, il passare delle ore si percepisce in modo diverso rispetto alle spiagge affollate della zona, offrendo un angolo di quiete e solitudine.
TORRE LAPILLO (Porto Cesareo) - "C’è un punto, sulla scogliera di Torre Lapillo, dove il tempo smette di scorrere in linea retta e decide di intrecciarsi.?In questo scatto, la luce del tramonto ionico accarezza le rughe di un vecchio bunker, un gigante di cemento e salsedine che ancora scruta.🔗 Leggi su Lecceprima.it
Lusignana, Silenzio e Pietra.
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