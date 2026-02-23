Le Sentinelle di pietra sullo Stretto incontro al Museo archeologico nazionale

Le Sentinelle di pietra sullo Stretto sono state al centro di un incontro al Museo Archeologico Nazionale, organizzato per approfondire il loro ruolo nel panorama storico locale. La causa è l’interesse crescente per queste sculture antiche, che attirano studiosi e appassionati. Durante la sessione, esperti hanno mostrato fotografie e materiali originali, mentre si discuteva delle origini e delle tecniche di costruzione di queste statue. L’appuntamento prosegue con una presentazione che svela dettagli meno noti su queste figure misteriose.

Mercoledì 25 febbraio 2026 al Museo Archeologico Nazionale Sala Conferenze alle ore 17,15 si terrà l'incontro su:"Le Sentinelle di pietra sullo Stretto. Sant'Agata di Reggio e il sistema difensivo delle Motte". ideate e coordinate dal presidente A.I.Par.C. Nazionale ETS dott.Salvatore Timpano, nell'ambito della convenzione stipulata con il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, in collaborazione con Associazione Amici del Museo, Deputazione di Storia Patria per la Calabria e Rhegium Julii. Sulla fascia mediana dell’Aspromonte erano attestate diverse “Motte” che, costruite in continuità, generavano delle vere e proprie linee di difesa territoriale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

