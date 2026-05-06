A Parma si è concluso un anno di iniziative dedicate alla tutela delle api, considerate fondamentali per l’ecosistema e la produzione alimentare. Durante questo periodo sono stati organizzati incontri, attività di sensibilizzazione e progetti di tutela, con l’obiettivo di promuovere la loro salvaguardia. Le api, chiamate spesso le “sentinelle del pianeta”, hanno ricevuto attenzione per il ruolo cruciale che svolgono nel mantenimento della biodiversità e nella produzione di miele.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina KilometroVerdeParma celebra la Giornata...🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Api, sentinelle del pianeta: a Parma un anno di iniziative per salvarle

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