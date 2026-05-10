Senigallia | scatto Harley-Davidson e premi per i fotografi locali
A Senigallia si tiene un concorso fotografico promosso da Zona Immagine, con premi in palio per i migliori scatti realizzati dai fotografi locali. Tra le immagini in gara, uno scatto di Daniele Brescini dedicato a una Harley-Davidson ha attirato l'attenzione. Il sistema di valutazione dei premi si basa sulla selezione dei giudici e sui voti della giuria popolare, che determina le immagini vincitrici.
?? Punti chiave Cosa nasconde lo scatto di Daniele Brescini dedicato alla Harley-Davidson? Come funziona il sistema per vincere i premi di Zona Immagine? Chi deciderà quale fotografia meriterà le stampe e l'ingrandimento? Dove verranno pubblicati gli scatti per il voto finale dei lettori??? In Breve Vincitore riceve 25 stampe 13x18 e un ingrandimento 20x30 da Zona Immagine. Selezione tramite like su Facebook di Senigallia Notizie all'inizio del mese successivo. Collaborazione tra redazi .🔗 Leggi su Ameve.eu
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