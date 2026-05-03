Senigallia in festa | 120mila persone per lo Spring Rally Harley-Davidson

Da ameve.eu 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Senigallia, circa 120.000 persone hanno partecipato allo Spring Rally Harley-Davidson, un evento che ha richiamato appassionati da diverse zone. Durante la giornata, i ristoratori locali hanno registrato un aumento dei profitti rispetto alle festività precedenti, come il Primo Maggio. La parata ha attraversato anche alcuni comuni dell’entroterra, portando visitatori e turisti in aree meno centrali della regione.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i ristoratori a superare i profitti del Primo Maggio?. Quali comuni dell'entroterra hanno beneficiato del passaggio della parata?. Chi sono gli artisti che hanno animato il palco di Piazza Garibaldi?. Come faranno le infrastrutture locali a gestire flussi ancora più massicci?.? In Breve Parata del 2 maggio con 5.000 moto tra Marzocca, Montignano e Morro d'Alba.. Show in Piazza Garibaldi con Dj Ringo, Vittorio Brumotti e Sal Da Vinci.. Tour territoriali verso Sirolo, Numana e Portonovo con i chapter Harley-Davidson.. Settore ristorazione locale con flussi superiori ai dati del periodo del Primo Maggio.. Oltre 120mila persone hanno animato Senigallia per la conclusione dello Spring Rally di Harley-Davidson, un evento che ha portato in città circa 30.🔗 Leggi su Ameve.eu

senigallia in festa 120mila persone per lo spring rally harley davidson
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