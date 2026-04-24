Senigallia Olivetti sfida il presente | un nuovo piano per la città

A Senigallia, Alessandra Olivetti ha annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni comunali del 2026, sostenuta dal Partito Democratico. La candidata propone un nuovo piano per la città, con l’obiettivo di affrontare i temi locali in vista delle elezioni. La notizia si inserisce nel quadro politico della città, dove si intensificano le iniziative di diversi schieramenti per le amministrative future.

? Cosa sapere Alessandra Olivetti si candida con il Partito Democratico per le comunali di Senigallia 2026.. Il programma con Dario Romano punta su servizi sociali e nuove opportunità per i giovani.. Alessandra Olivetti annuncia la sua candidatura nella lista del Partito Democratico per le elezioni comunali di Senigallia del 24 e 25 maggio 2026, schierandosi con Dario Romano per un cambio di rotta radicale nel governo della città. La proposta politica non nasce dai corridoi dei palazzi, ma dalle esperienze accumulate tra le strade del Vallone, il borgo dove la candidata ha gettato le proprie basi sociali. La figura di Olivetti si presenta come l’evoluzione di un percorso iniziato nella scuola, nei ruoli di rappresentante dei genitori e nel direttivo della Scuola di Pace di Senigallia.🔗 Leggi su Ameve.eu

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