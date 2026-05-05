Senigallia il Ministro Mazzi sostiene Olivetti | focus sul turismo

Il Ministro Mazzi ha espresso il proprio sostegno alle iniziative per rilanciare il settore turistico nella zona. Durante un incontro, sono state discusse nuove strategie volte a modificare il lavoro stagionale, con l’obiettivo di migliorare le opportunità occupazionali. Al tavolo di discussione hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni locali e degli operatori del settore, che hanno analizzato le possibili azioni da adottare per il futuro del turismo.

? Cosa scoprirai Come cambierà il lavoro stagionale con le nuove strategie proposte?. Chi parteciperà al tavolo con il Ministro per decidere il futuro?. Quali investimenti concreti serviranno per far lavorare la costa tutto l'anno?. In che modo questa visita influenzerà il voto per il sindaco?.? In Breve Incontro mercoledì 6 maggio alle ore 13 presso lo Chalet People di Senigallia.. Partecipano il consigliere Corrado Canafoglia e l'europarlamentare Carlo Ciccioli.. Elezioni amministrative previste per domenica 24 e lunedì 25 maggio.. Obiettivo superare la stagionalità per garantire occupazione per dodici mesi l'anno.. Il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi raggiungerà Senigallia mercoledì 6 maggio alle ore 13 per sostenere la candidatura di Massimo Olivetti alla guida della città.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Senigallia, il Ministro Mazzi sostiene Olivetti: focus sul turismo Notizie correlate “Il Governo a Senigallia – Per il turismo tutto l’anno”. Il ministro Gianmarco Mazzi arriva in cittàSENIGALLIA – Il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi sarà a Senigallia per sostenere la candidatura di Massimo Olivetti a sindaco della città. Elezioni comunali a Senigallia, Azione sostiene la candidatura di Massimo OlivettiSENIGALLIA - Azione annuncia il proprio sostegno alla candidatura di Massimo Olivetti in vista delle prossime elezioni amministrative. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Il Governo a Senigallia – Per il turismo tutto l’anno. Il ministro Gianmarco Mazzi arriva in città; Il ministro Mazzi a Senigallia per parlare di governo cittadino e il turismo tutto l’anno. Il Governo a Senigallia – Per il turismo tutto l’anno. Il ministro Gianmarco Mazzi arriva in cittàLa new entry nell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni sarà nella Città di velluto per sostenere la riconferma a sindaco di Massimo Olivetti ... anconatoday.it Governo, Gianmarco Mazzi è il nuovo ministro del Turismo: Un settore che richiede curaGianmarco Mazzi sarà il nuovo ministro del Turismo. Il sottosegretario al Ministero della Cultura (CHI È) è stato scelto per ricoprire l'incarico al posto di Daniela Santanché, che aveva rassegnato le ... tg24.sky.it Elezioni, il 6 maggio a San Benedetto convegno del ministro #Mazzi sul turismo - facebook.com facebook Come anticipato dal Ministro Mazzi all’incontro che si è svolto oggi al MiTur con le guide turistiche,al via il secondo esame per il conseguimento dell’abilitazione nazionale all’esercizio della professione di Guida Turistica. Consulta il bando di esame bit.ly/4wfik x.com