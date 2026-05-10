Al Senato si discute di una memoria dedicata alle vittime del terrorismo, con particolare attenzione al disastro di Ustica. La discussione si concentra su alcune domande: perché ancora si divide la posizione tra i senatori sulla natura di quell'incidente? Un altro punto riguarda l’effetto che la verità sulla strage ha sui risarcimenti milionari che lo Stato ha versato o potrebbe dover versare. La questione rimane al centro di un acceso dibattito politico.

? Domande chiave Perché la natura del disastro di Ustica divide ancora il Senato?. Come influisce la verità sulla strage sui risarcimenti milionari dello Stato?. Chi sono i responsabili che potrebbero cambiare la storia di Ustica?. Quali prove collegano il DC9 agli attentati palestinesi in Italia?.? In Breve Carlo Giovanardi contesta la presenza di Daria Bonfietti legata alla strage di Ustica.. Risarcimenti pubblici per le vittime ammontano a 70 milioni con altri 150 milioni in ballo.. Massimo Coco e Susanna Occorsio testimoniano le stragi delle Brigate rosse e neofasciste.. Stefania Collavin ricorda l'attentato di Dacca del 2016 che uccise 8 italiani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Senato, memoria per le vittime del terrorismo: polemica su Ustica

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