Al Senato si sono svolte le cerimonie per il Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo interno e internazionale, con l'inizio segnato dall'esecuzione dell’inno di Mameli da parte del coro di studenti di un liceo di Latina. La giornata è stata dedicata a ricordare le persone coinvolte in atti terroristici e alle stragi di diversa provenienza, con la partecipazione del presidente della Repubblica.

Al Senato è iniziata con l’inno di Mameli cantato dal coro degli studenti del Liceo Statale ‘Alessandro Manzoni’ di Latina la celebrazione del Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo interno e internazionale e delle stragi di tale matrice. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al suo ingresso è stato accolto da un lungo applauso. Presenti, tra gli altri, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana, il presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il titolare del Viminale Matteo Piantedosi e il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giorno della Memoria delle vittime del terrorismo, Mattarella in Senato per le celebrazioni

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