Senato applausi per la bambina che onora l’eroe di Forlì

In Senato, una bambina ha ricevuto applausi dopo aver ricordato un ferroviere di Forlì che ha perso la vita in un incidente. Durante l’intervento, ha pronunciato alcune parole che hanno suscitato emozione tra i presenti, incluso il presidente della Repubblica. La bambina ha voluto rendere omaggio all’eroismo del ferroviere, che ha sacrificato la propria vita in circostanze ancora in parte da chiarire.

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? Domande chiave Chi è la bambina che ha commosso Mattarella in Senato?. Cosa ha spinto il ferroviere Sirotti a sacrificare la propria vita?. Come hanno trasformato un attentato del 1974 in una lezione civica?. Perché il racconto di Frida ha scosso le più alte istituzioni?.? In Breve Progetto Il treno della scelta realizzato dall'Istituto Comprensivo 7 Carmen Silvestroni di Forlì.. Eroismo del ferroviere Silver Sirotti durante l'attentato al treno Italicus del 1974.. Partecipazione di Sergio Mattarella, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa alla cerimonia.. Riconoscimento del valore educativo per la cittadinanza attiva nel territorio di Forlì.. Sabato 9 maggio 2026, la quarta elementare della scuola primaria Matteotti di Forlì ha ricevuto al Senato della il primo posto nella categoria elementari del concorso nazionale Tracce di memoria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Senato, applausi per la bambina che onora l’eroe di Forlì ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Teramo onora Bandini: l’eroe che salvò un paeseMercoledì prossimo si terrà a Teramo la commemorazione di Stefano Bandini, un giovane pilota teramano che perse la vita nel 2005 mentre operava con... Sardegna onora l’eroe Diana: un murales, fenice di speranza, risorgePabillonis rende omaggio ad Alessandro Diana con un murales che celebra la rinascita Pabillonis, un piccolo centro del Sardegna, ha inaugurato un... Argomenti più discussi: L'omaggio di Mattarella alle vittime del terrorismo: in Senato i familiari e le scuole; Il mare invaso dalle plastiche: la lotta su una tavola da surf; Cerimonia al Senato per le vittime del terrorismo con il Presidente Mattarella: la diretta completa.